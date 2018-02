Sebastián Lizarzaburu llora en TV por su hija y presenta pruebas de los depósitos a Andrea San Martín

Sebastián Lizarzaburu habla. Después que Andrea San Martínterminara enfrascada en una discusión con la abuela paterna de su hija en pleno programa de televisión, el chico reality salió a defenderse.

El programa Amor de Verano se comunicó con Sebastián Lizarzaburu para que diera su manifestación sobre la situación de manutención y visitas a su hija, fruto de su relación con Andrea San Martín. En la primera llamada, el 'hombre roca' declaró brevemente diciendo que estaba en el gimnasio y que no hablaría de su hija. Rápidamente cortó la llamada.

Sin embargo, el programa volvió a intentar comunicarse con él mientras que su mamá discutía con Andrea San Martín. Esta vez, Sebastián Lizarzaburu indicó entre lágrimas que no entiende por qué su ex no deja que vea a su hija.

"Ustedes no me ven hablando tontería y media de personas que en su momento me hicieron daño. Yo extraño a mi hija, lloro todos los días por tratar de verla y escuchar la palabra 'papá'. El mundo da vueltas, yo no he hecho nada malo. Estoy cumpliendo como papá y si me prohíben ver a mi hija lo arreglaré por juicio y no por televisión", indicó Sebastián Lizarzaburu.



Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín

Pero eso no fue todo. Sebastián Lizarzaburu utilizó sus redes sociales para compartir los vouchers de depósitos que le ha hecho a Andrea San Martín desde que su ex estaba embarazada. En las imágenes compartidas en Instagram se ven difrentes fechas y montos depositados a la cuenta de la ojiverde.

"¿Siguen creyendo a alguien que realmente no ha pasado la página de su vida y solo habla de la vida de otra persona? QUIEREN PRUEBAS OTRA VEZ??¡Ok! Dicen que no paso mensualidad?? Y QUE ES ESTO? Miren las fechas y vean quien miente o habla por dolor y porque no tiene nada mas que hacer que ver la vida de su ex. (...) Si no veo a mi hija es porque me prohibió a mi y mi familia ver a mi hija!! ¿Por que razón?? ¡¡Nadie sabe!! ¿Dolor? Celos?", escribió Sebastián Lizarzaburu en su cuenta Instagram.

Rápidamente el Instagram se dividió. Mientras unos aplaudían que Sebastián Lizarzaburu muestre pruebas de los pagos que le realizaba a su hija, otros criticaban su accionar. Según usuarios de la red social, el hombre roca solo muestra los depósitos que a la niña le corresponden por ley, pero eso no tiene nada que ver con visitar a su hija.

Otros usuarios en Instagram fueron más allá y declararon que todos los vouchers que Sebastián Lizarzaburu mostró son de fechas pasadas y ninguno es de los últimos tres meses de los cuales Andrea San Martín se refiere.

Comentarios a publicación de Sebastián Lizarzaburu Comentarios a publicación de Sebastián Lizarzaburu

Comentarios a publicación de Sebastián Lizarzaburu Comentarios a publicación de Sebastián Lizarzaburu

