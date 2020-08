Sebastián Lizarzaburu usó su cuenta de Instagram para arremeter contra Ray Sandoval luego de que el jugador destrozara el vehículo de su madre. El modelo dio detalles de lo que sucedió la madrugada en la que el futbolista fue detenido por manejar en estado de ebriedad y ocasionar daños en su intento de escapar de la Policía.

El exguerrero calificó como una locura lo que ocasionó Ray Sandoval y dio detalles de cómo sucedieron los hechos la madrugada del domingo. Según su testimonio, el jugador ingresó a su cochera y rompió el parabrisas del auto de su madre.

El futbolista chocó contra dos autos que estaban estacionado antes de darse a la fuga. A la altura de la avenida Canevaro, Ray Sandoval fue intervenido por la Policía pero antes también ya había ocasionado otro accidente.

El jugador, según Sebastián Lizarzaburu, pudo atropellar a un efectivo de serenazgo en su escape ya que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Pero eso no es lo más grave. El exnovio de Andrea San Martín indicó que el jugador quiso pagar una coima para no pasar el dosaje etílico.

“Ha querido coimear dentro, porque tengo fuentes que me han contado que ha querido coimear, pero por la presión que he hecho no le han aceptado, así que ha tenido que pasar el dosaje como se debe y le salió positivo”, agregó el modelo.

Sebastián Lizarzaburu arremete contra Ray Sandoval - TROME

Finalmente, Sebastián Lizarzaburu indicó que pedirá garantía para la vida de su familia contra Ray Sandoval y su enamorada Andrea Miranda, por los daños ocasionados.

“Mis papas estan asustado, yo también. Voy a pedir garantías contra los dos para mis papás, para mí, para mi hermano , para mi hija sobre todo y hasta inclusive para la mamá de mi hija,ya nada me sorprendería”, agregó el ‘Hombre Roca'.

Ray Sandoval: La furiosa reacción del futbolista que tuvo que ser reducido por la policía