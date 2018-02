Sebastián Lizarzaburu se reencuentra con su hija después de 3 meses

Sebastián Lizarzaburu se reúne nuevamente con su hija. Después de un tenso enfrentamiento en TV con Andrea San Martín por los pagos de la pensión alimenticia de la hija que tienen en común, parece que ambos fumaron la pipa de la paz por el bien de la pequeña.

Se sabe que Sebastián Lizarzaburu estuvo el día 31 de enero visitando el departamento de Andrea San Martín. El chico reality pasó un tiempo con su hija después de varios meses de no verla. En un video registrado en su cuenta Instagram (ahora eliminado), aparece bañando a la pequeña.

En la publicación, la hija de Sebastián Lizarzaburu se muestra contenta de estar disfrutando un momento al lado de su padre. La niña no deja de sonreír y le dice: "¡papá, viniste!"

En el video de Instagram, Sebastián Lizarzaburu y su hija no pueden dejar de reírse a todo pulmón mientras él la está bañando junto a sus juguetes. Al parecer después de protagonizar una tensa conversación con Andrea San Martín en el programa 'Amor de Verano', ambos padres decidieron lo mejor para la bebé.

A través de sus redes sociales, Sebastián Lizarzaburu compartió una serie de publicaciones en donde muestra diferentes vouchers de depósito a la cuenta de Andrea San Martín en diferentes fechas desde el 2016.

"¿Siguen creyendo a alguien que realmente no ha pasado la página de su vida y solo habla de la vida de otra persona? QUIEREN PRUEBAS OTRA VEZ??¡Ok! Dicen que no paso mensualidad?? Y QUE ES ESTO? Miren las fechas y vean quien miente o habla por dolor y porque no tiene nada mas que hacer que ver la vida de su ex. (...) Si no veo a mi hija es porque me prohibió a mi y mi familia ver a mi hija!! ¿Por que razón?? ¡¡Nadie sabe!! ¿Dolor? Celos?", escribió Sebastián Lizarzaburu en su cuenta Instagram antes de reunirse con su hija.

