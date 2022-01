Greg Michel se comunicó EN VIVO este miércoles con Amor y Fuego para comentar la fuerte denuncia que hizo contra su examigo Sebastián Lizarzaburu, por supuestamente haberse quedado con parte del dinero de sus donaciones tras sufrir un accidente en su gimnasio de Tarapoto.

En un momento, el modelo belga le dijo a Rodrigo González que el nunca quiso hacer público el caso y que solo se lo comentó a un miembro de su equipo de producción porque es su amigo de muchos años atrás y le tenía confianza, además de también ser allegado al ‘hombre roca’.

“Yo confié y le dije que no quería declarar”, le indicó Greg Michel al conductor de AMor y Fuego, despertando su indignación. Como era de esperar, el popular Peluchín no se guardó nada y lo cuadró inmediatamente con todo.

“No puedes confiar en un sapo, en un programa de espectáculos y dejar mal parado a tu mejor amigo, a tu hermano, creo que te ayuda menos, no me vengas ahora con que ‘yo me sentí en la confianza de decirle a alguien de producción de Amor y Fuego que Sebastián me está metiendo cabeza’. Aquí no te íbamos a guardar el secreto, eso no pasa, esto no es Disney, no confíes en nosostros”, arremetió el popular ‘Peluchín’.

Greg Michel se comunicó en vivo con el programa de Rodrigo González y se quebró al asegurar que no recibió el dinero completo de las donaciones que le depositaron a Sebastián Lizarzaburu.

GREG DECEPCIONADO DEL HOMBRE ROCA

Greg Michel usó sus redes sociales para comentar el enfrentamiento que mantuvo la tarde de este miércoles con Sebastián Lizarzaburu, luego de acusarlo de no entregar el dinero completo de las donaciones que le hicieron sus amigos, familiares y fanáticos tras su fuerte accidente en Tarapoto.

A través de sus historias de Instagram, el modelo belga se mostró decepcionado del ‘hombre roca’ y aseguró que lo insultó y se burló de él en vivo en Amor y Fuego. “Es una pena recibir insultos y no darse cuenta porque yo no tenía retorno, estaba con mi teléfono y se oía muy poco. Perdió la cordura y la calma en un momento muy difícil. Insultó, se rió, se burló y no cuenta cuántas veces yo estuve por él, cuántas veces lo apoyé, cuántas veces lloró en mi hombro”, acotó.

Asimismo, aseguró que Sebastián Lizarzaburu le pidió que no atienda la llamada de Rodrigo González aunque él mismo se comunicó con el espacio de entretenimiento de Willax. “Yo atendí la llamada porque él seguía en vivo a pesar de pedirme por interno no acudir a llamada. No respeta sus palabras, se burla”, comentó Greg Michel.

Finamente, lamentó que hoy en día esté enfrentado con su ‘hermano’ por un problema económico. “Ojalá Dios ilumine sus pensamientos”, finalizó el modelo belga.

