FUERTE. Rodrigo González se pronunció sobre la reciente acusación del belga Greg Michel contra su mejor amigo Sebastián Lizarzaburu de supuestamente haberse quedado con el dinero donado para la recuperación de su salud.

El conductor de ‘Amor y Fuego’ cuestionó que al popular ‘hombre roca’, en caso sea cierto la denuncia del exchico reality. Según dijo, se consideraba mejor amigo del belga y para quedarse con el dinero que el público le entregó sería considerada una persona inescrupulosa.

“Es por eso y porque he visto a padres que usan a los niños para eso, la gente es muy inescrupulosa. Por eso tengo una plataforma que tiene gran difusión y siempre me piden apoyarlos para promocionar algún apoyo económico y no es por falta de empatía, pero es que no puedo promocionar cosas que implica que gente saque dinero de su bolsillo para yo qué sé qué fin puede tener, incluido la Teletón, conmigo no cuenten”, recalcó ‘peluchín’.

‘Peluchín’ tras acusación contra Sebastián Lizarzaburu: “Con dinero en medio, las verdaderas caras aparecen”. Video: Willax TV

Si bien Gigi Mitre recalcó que se debe tener la versión de Sebastián Lizarzaburu y escuchar por completo el testimonio de Greg Michel, el caso es sumamente grave, pues se habrían aprovechado de la gente

“Es el caso de ahora, hasta los mejores amigos, familia, de todo se ha visto, cuando hay dinero de por medio las verdaderas caras a veces aparecen, vamos a ver si es el caso de Sebastián Lizarzaburu. Eso sí que sería... ya no tendría nombre”, replicó Rodrigo González.