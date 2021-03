Sebastián Lizarzaburu rompe su silencio sobre supuesta reconciliación con Andrea San Martín

Sebastián Lizarzaburu rompió su silencio y llenó de elogios a Andrea San Martín luego de que ambos confirmaran que su relación ha mejorado, dejando así en el pasado los enfrentamientos que protagonizaran por diversos motivos.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu disfrutaron de un viaje juntos acompañados de sus pequeñas hijas. El modelo y la influencer compartieron videos y fotos en sus redes sociales, en medio de los rumores de su supuesta reconciliación.

Al respecto, Sebastián Lizarzaburu dijo en ‘Mujeres al mando’ que no ha retomado su relación amorosa con Andrea San Martín y que, por el momento, solo han limado asperezas por el bien de su hija.

“No me gustaría decir que es una posibilidad real o concreta aún, no se ha tomado una decisión. No vamos por el lado amoroso, hemos pasado por momentos complicados, lo importante ahora es llevarnos bien, hemos limado asperezas”, dijo el popular ‘Hombre roca’.

Finalmente, el modelo precisó que es un poco difícil que puedan reconciliarse tan pronto pues en el pasado ambos estuvieron muy enfrentados.

“Es tema familiar, de ver el pasado, hemos pasado por muchas cosas. Es un tema que no hemos tocado, somos amigos nuevamente, habíamos perdido esa comunicación, estamos bien, mi hija es lo que más lo goza”, agregó.

