Sebastián Lizarzaburu se convirtió en el nuevo Mr. Lima 2023. El ‘Hombre roca’ realizó una emotiva publicación en Instagram para festejar este nuevo logro en su carrera como fisicoculturista.

En su mensaje público, el deportista dedicó su triunfo a su hija Maia, fruto de su ex relación sentimental con Andrea San Martín.

“No puedo pedir más. Esto es un sueño hecho realidad cara**. Ganar y que mi hija suba al escenario a celebrar conmigo esta victoria. ¡Por ti lo hice! Campeón de mi categoría y campeón absoluto en Mr. Lima 2023″, expresó.

‘HOMBRE ROCA’ AGRADECIDO CON SUS SEGUIDORES

Además, Sebastián Lizarzaburu agradeció a sus fans que lo siguieron en su proceso de preparación.

“Durísima batalla, muchos competidores, mucho nivel de competencia… pero se logró. Lo hicimos una vez más. Primer puesto en todo. Les prometí dar lo mejor de mi, les prometí luchar hasta el último segundo, les prometí hacer lo que nadie más estaba dispuesto a hacer. Ustedes me alentaron, me motivaron, me mandaron sus vibras y energías. Y por ustedes y para ustedes va este triunfo. ¡Los amo!”, finalizó.

