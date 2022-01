Sebastián Lizarzaburu rompió su silencio luego de la fuerte acusación de Greg Michel, quien aseguró que el popular ‘Hombre roca’ no le dio el dinero completo de las donaciones que se recaudaron luego de su accidente en su gimnasio de Tarapoto, en el que casi pierde un brazo.

En un primer momento, la pareja de Andrea San Martín le envió un mensaje de WhatsApp a Rodrigo González, donde aclaró que hubieron varias cuentas bancarias en las que se hicieron los depósitos para ayudar al modelo belga.

“Hubieron varias cuentas de banco para la donación, tres o cuatro, la única que yo puse para ayudarlo fue una BCP, todas las demás son de personas que no conozco... ¿cómo sería posible pagar una cuenta de 15 600 soles de Tarapoto, más todo lo que gestioné para su traslado y los gastos que pagué aquí de medicamentos, de atención de comida, dinero que le di a él en su cuenta personal, sería imposible que me hubiera quedado con su plata. Según el hay personas que le dicen que han apoyado y en base a no sé qué él saca conclusiones que falta dinero. Para empezar, yo a Greg le envié todos los estados de cuenta que me enviaban del banco por correo”, dijo el ‘Hombre roca’, al mismo tiempo que adjuntó los comprobantes de las transferencias.

‘Hombre roca’ se comunicó con el programa de Rodrigo González y aclaró que le envió a Greg Michel los comprobantes de todo el dinero que le depositaron a su cuenta para sus donaciones.

Luego, Sebastián Lizarzaburu decidió contactarse con Rodrigo González vía telefónica y retiteró que le envió todos los estados de cuenta a Greg Michel en su momento. “Aquí tienes las pruebas de los depósitos, transferencias y pagos, luego de eso, él se queja y me dice que hay un depósito del BBVA a mi nombre, yo le digo que no tengo cuenta del BBVA así que literalmente es imposible que me depositen a una cuenta del BBVA”, acotó.

Además, aclaró que cuando pasó lo del accidente de su amigo, él estaba en EE.UU. y las personas que abrieron cuentas para recaudar donaciones eran de Tarapoto. “Yo empiezo a compartir estas cuentas y la gente me pide que ponga la mía para más confianza... entonces habían varias cuentas... y del tema del BBVA, era una transferencia interbancaria y le mandé ese estado de cuenta”, dijo el modelo.

Finalmente, aclaró que su mamá también le envió 2500 soles por Wenster Unión y que hay otros envíos por esta empresa que no ha podido cobrar porque no tiene la información necesaria que le piden en la agencia. “Tuve que ir a Wenster y efectivamente, me dicen que hay tres depósitos pero yo no puedo cobrar porque hay que presentar el voucher, la información de la persona y el lugar de destino. No me estoy quedando con su dinero porque no tengo ese dinero, está en el Wenster, ahí hay vouchers por cobrar pero yo no los tengo”, acotó Sebastián Lizarzaburu.

