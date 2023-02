Sebastián Lizarzaburu decidió escribirle a Samuel Suárez de Instarándula luego que el popular ‘Samu’ dijera que, según unos audios que escuchó que le envió el ‘hombre roca’ a Andrea San Martín, pensaba que todavía tenían sentimientos románticos el uno por el otro.

“Aguanta, aguanta, no Samuel. No te equivoques y no estés diciendo o haciéndoles pensar a la gente cosas que no son ni volverán a ser. Andrea y yo somos padres, hay amistad y confianza y cariño. Pero como pareja se intentó una y otra vez y no volverá a pasar porque no funciona. No funcionó y no funcionará”, le escribió por interno el fisicoculturista.

En ese sentido, aseguró que respeta la opinión del periodista de espectáculos pero le pidió que no confunda al público. “Si te escribo por interno es porque respeto tu trabajo y te estimo por los años que hemos trabajado juntos en el mismo medio”, acotó.

Por su parte, Samu le agradeció por el aclare y resaltó que solo dio su opinión. “Ok Sebastián, tú eres el protagonista de esta historia y si das por descartado el hecho, queda registrado aquí. Gracias por la consideración de escribirme a dejar en claro que no pasará nada. Yo di mi opinión en base a lo que creo, por hehcos puntuales que vi y escuché, pero si no es así, bien”, indicó Samuel Suárez.

Sebastián Lizarzaburu aclara que nunca volverá con Andrea San Martín

ANDREA SAN MARTÍN DICE QUE SIEMPRE AMARÁ AL HOMBRE ROCA

Andrea San Martín reveló que siempre amará a Sebastián Lizarzaburu, el padre de su hija y su expareja, porque existe un cariño que nunca se irá; sin embargo, remarcó que como pareja no funcionan juntos.

“Yo podría decir que yo lo amo, y lo voy a amar siempre, porque mi amor derrepente ya no es un amor de pareja, pero le tengo un aprecio, y mucho cariño, me hace renegar, lo quiero matar por ratos, pero como pareja no va”, indicó a Instarándula.

La ‘ojiverde’ explicó que como pareja ya quemaron su último cartucho. “Yo creo (...) Cumplimos nuestro ciclo, es ultima vez que lo intentamos, él y yo lo pensamos bien, creo que hicimos lo mejor que pudimos”, agregó.

La influencer también aprovechó la oportunidad para aclarar que nunca pidió a Sebastián que se pronuncia por el beso que protagonizó con un chibolo de EEG.

“Le dije gracias por postear eso porque en verdad no me lo esperé (...) Primero dije por qué está hablando de mi (...) Vi el mensaje y me pareció chévere. Tener su respaldo dice mucho porque él sabe, me da gusto que confié en mi como madre”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR

La Chama y su tremendo cambio físico: “Puro hueso”, opina Gigi Mitre

Maicelo comparte supuestas pruebas que desmentirían informe de Magaly en su contra

Préndete anuncia que conductora regresa al programa tras rating de 0.0 pero Adriana Quevedo aclara: “No soy yo”