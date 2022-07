¡UY NO! Greg Michel reveló que él y Sebastián Lizarzaburu tenían “el modus operandi” de hablarle a mujeres a través de Instagram y por eso sí cree que fue examigo le haya enviado mensajes a una joven modelo en Cajamarca.

“Hemos tenido shows por todo el Perú, hasta te puedo decir, yo veo esto de la chica (de cajamarca) y le creo. La táctica era, veíamos las historias, no más de tres likes y de ahí un pequeño mensaje. Ese el modus operandi de Sebastián y era el mío”, manifestó.

El último 1 de julio, en ‘Magaly TV: La Firme’, Alexa Samame, modelo chiclayana, reveló que la pareja de Andrea San Martín le propuso ir a su hotel en Cajamarca.

“Empezó a ver mis historias y luego me habló como a las 3 y algo de la mañana. Y que se encontraba en Cajamarca y que, si yo también estaba aquí, le puse: Sí estoy acá también, y me dijo pues que vaya al hotel donde él se estaba quedando y yo le puse no nada, paso, y nada más”, explicó.

Sebastián Lizarzaburu negó gileos y jura amor a Andrea San Martín: “Intentan sabotear nuestra relación”

El exchico reality Sebastián Lizarzaburu afirmó que no conoce a la chiclayana y que solo intentan afectar su relación con Andrea San Martín. “No es la primera vez que alguien trata de sabotear una relación porque ven felices a otros”, agregó.

“Es jodido tío que uno no pueda hacer su vida tranquilo y que estén buscándole la sin razón o los tres pies al gato, yo no la conozco brother, nunca la he visto en mi vida ”, aseguró.

