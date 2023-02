Sebastián Lizarzaburu, expareja de Andrea San Martín, fue captado besando apasionadamente a una jovencita tras salir de una discoteca del Sur de Lima. Sin embargo, eso no fue todo, pues el propio ‘Hombre Roca’ terminó revelando que esa misma noche besó a otra mujer.

En sus historias de Instagram, Sebastián compartió con sus seguidores cómo vivió esa noche de diversión. “Me ampayaron con la de negro y con la de blanco, pero normal gente. Yo avisé, ojo, yo advertí, y dije: ‘voy a salir a celebrar, voy a festejar que no lo hago nunca y me lo merezco’. Cuando yo salgo con esa mentalidad, salgo y voy con todo, así que me divertí, la pasé bien y ya está, una de negro, una de blanco como el Ying Yang” , dijo Sebastián Lizarzaburu en un inicio.

Sebastián Lizarzaburu aseguró que no daría el nombre de las jóvenes, no porque no los supiera sino porque no ve la necesidad. Y confesó que mantiene comunicación con ambas.

“No voy a mencionar los nombres porque no quiero y porque no tendría por qué ni la necesidad (...) Yo no soy de los que borra memorias ni nada de eso. Ojo, me acuerdo porque incluso hablo por Instagram, por Messenger, por WhatsApp, yo no soy de esas personas, no piensen mal, no soy de esos”, agregó.

