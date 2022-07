¿SE REPITE LA HISTORIA? ‘Amor y Fuego’ recordó una carta de Sebastián Lizarzaburu donde denuncia públicamente que Andrea San Martín “le prohibía” ver a su hija. El pronunciamiento data del 2017, cuando la modelo dejó entrever que el ‘hombre roca’ no cumplía con sus obligaciones.

“¿Y por qué no cuenta la verdad? ¿Por qué no cuenta que me prohíbe ver a mi hija? ¿Por qué no dice que un día amaneció del mal humor y me prohibió el ingreso a su edificio y a ver a mi hija simplemente porque dice que es una falta de respeto que la deje en visto y no le conteste las llamadas rápidamente?”, señala el escrito de Lizarzaburu.

Según detalló Sebastián, en ese entonces, la madre de su hija le exigió elevar la pensión de alimentos porque lo que daba no alcanzaba “ni para la lonchera”.

“¿Por qué no habla de que yo le paso, desde que mi hija tiene 1 año, S/2 000? Pero un día me llegó una demanda por alimentos porque la señorita dice que esos S/2,000 no le alcanzan ni para la lonchera y que los gastos de mi hija son S/9 400 soles mensuales?”, acotó Sebastián en su carta.

Sebastián Lizarzaburu y el día que se quejó porque Andrea San Martín le prohibía ver su hija

Andrea San Martín le exige a Juan Víctor que pague una pensión de S/5 000

Actualmente, Juan Víctor y Andrea San Martín se encuentran en un lío legal por las visitas a la hija de ambos. El extripulante de cabina afirmó que no puede llevarse a su hija pese a que no existe una prohibición legal.

Además, indicó que la influencer solicitó elevar la pensión de alimentos. “Hoy fue la demanda de alimentos se sigue solicitando los 5000 soles, qué voy hacer, no tengo como pagarlo”, manifestó.

