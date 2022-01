Sebastián Lizarzaburu se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que su examigo Greg Michel lo acusara de no darle los registros claros sobre las donaciones que recibió cuando él sufrió un accidente en Tarapoto y quedó en coma.

“Me entero, por otros mensajes de gente que me escribe, que él ha recibido depósitos de Western Union del extranjero. Sumando algunos depósitos de mis familiares no cuadra con el tema que él ha dado”, señaló Greg Michel.

Durante el programa Amor y Fuego, el ‘Hombre roca’ rechazó tajantemente que él se haya quedado con parte del dinero donado que recibió. “Los depósitos y la ayuda no han sido solamente a mí, han sido a varias personas, yo no puedo controlar cuánto dinero hay en total por el otro lado, yo le puedo dar razón en lo que recibí yo y se lo doy”, dijo.

Sebastián se defiende tras denuncia de Greg Michel. Foto: IG

Detectan que Sebastián Lizarzaburu habría justificado donaciones con papeles pasados

En el programa de ‘Peluchín’ y Gigi se detectó que, en una de las historias que subió Sebastián Lizarzaburu, cuando su examigo se encontraba delicado; este usó papeles con fechas pasadas para “justificar” las donaciones.

“¡Gracias a Todos! Ahora se vienen gastos del hospital del Minsa + traslado + hospital en Lima y la atención”, se lee en la publicación.

No obstante, los papeles médicos que acompañan la historia de Instagram tienen como fecha 18 de octubre del 2021, cuando el accidente de Greg Michel se produjo el 16 de noviembre.

Sebastián Lizarzaburu justificó gastos de donaciones a Greg Michel con papeles de fechas pasadas (Video: Willax TV)

Sebastián Lizarzaburu a Greg Michel: “Te salvé la vida”

En la entrevista, del último 19 de enero, Sebastián Lizarzaburu arremetió contra Greg Michel por cuestionar la ayuda que le brindó. “Pero, te alcanzó la plata…huev… te salvé la vida, brother. Te pague absolutamente todo, nadie más lo hubiera hecho por ti” , señaló.

TE PUEDE INTERESAR