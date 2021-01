SU MEACULPA. Sebastián Rubio, actor de De vuelta al Barrio, utilizó sus redes sociales para pronunciarse por el malestar que provocó la presencia del personaje de Nicki Nicol en la serie. El también director escénico considera que los cuestionamientos a la serie son válidos y lamenta que se fomente el odio a la comunidad trans.

Sebastián Rubio indicó que cuando se enteró que se iba a incluir a Nicki Nicol en la serie, él cambio algunas líneas de su personaje que le parecieron sumamente ofensivas. “Las escenas estaban al limite, dependía mucho de la manera de ejecutarla, pero luego de conversarlo con parte del equipo decidí hacerla porque al final de la secuencia se develaba que el personaje interpretado por Fiorella Flores no era una mujer trans, sino era una mujer cisgénero”, menciona en sus disculpas.

El actor precisa que la intención era luchar contra el estereotipo, sin embargo, el resultado final fue todo lo contrario. “Se concluía que los estereotipados éramos todos los personajes que asumimos que era trans por tener una voz gruesa, el personaje se reivindicaba, y todos felices salvo mi personaje que quedaba como un idiota. Lamentablemente durante el proceso de rodaje, tuve una caída fuerte que me mantiene alejado por unos meses del set, por lo que jamás logré grabar con Friorella, y la secuencia no se logró desarrollar completamente. Lo que se emitió finalmente no fue la secuencia completa y coincido en que se lee como transfóbico”, agrega.

“Pienso que mi error fue que, luego de mi accidente, no le di seguimiento a la resolución de la secuencia en la que participé. Me disculpo por ello. Coincido que la representación estereotipada de la comunidad trans es una de las taras que debemos erradicar de nuestra televisión junto con el racismo y la normalización del machismo. Los programas de comedia en nuestro país deben alinearse con ello y seguir evolucionando como en otros países del mundo. La comunidad trans es una de las más afectadas con la pandemia y me apena que además de bancarse la discriminación y el acceso limitado a la salud se hayan visto afectadas por este contenido”, continúa.

Finalmente, el actor pide que no defiendan la serie en la que trabaja porque el contenido sí fue ofensivo. “Entiendo que hay personas que con buena intención tratan de defender la serie. Por favor NO LO HAGAN. El contenido emitido SI FUE OFENSIVO. Así como lo es también llamar generación de cristal, ofendidos y demás apelativos a quienes se manifiestan”, indica.