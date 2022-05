Le tiene fe. Un seguidor de Melissa Klug en redes sociales la animó a participar en el certamen de belleza Señora Mundo, y aprovechó en elogiar su belleza.

La empresaria chalaca se había animado a responder las preguntas de sus fans a través de Instagram, y es ahí donde un simpatizante suyo le hace una curiosa consulta.

“¿No has pensado en ser Señora Mundo? Eres demasiado hermosa, Meli”, preguntó el seguidor de la ‘Blanca de Chucuito’.

La pareja del futbolista Jesús Barco no ignoró la interrogante y respondió: “Gracias, pero no, no lo he pensado” .

Cabe resaltar que para acceder al certamen de belleza Señora Mundo, se debe participar en Señora Perú. Este evento elige a una representante peruana a partir de 25 años, ya sea madre, casada, divorciada, ama de casa, entre otras.

