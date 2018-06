Selección peruana: Careca asegura que "todavía tenemos chance" en el Mundial [VIDEO y FOTOS]

El profe ‘Careca’, Deysi Araujo y Javier Lobatón sufrieron viendo el partido Perú - Dinamarca, mientras degustaban un rico cebiche, pero aseguran que aunque los daneses nos ganaron, todavía tenemos ‘chance’ ante Francia y Australia.



“Fue un partido durísimo, peleado, pero generamos muchas opciones que no pudimos concretar. En líneas generales jugamos bien y todavía tenemos esperanza. Creo que podemos empatar con Francia y ganarle a Australia... ¡Vamos Perú!”, dijo el profe ‘Careca’.



¿Qué le pasó a ‘Cuevita’?

Es que una rusa se enamoró de Cuevita y quería que le dé bola, y él se la mandó a la tribuna. El problema es que no la mete.



¿Fue un error no poner a Paolo desde el arranque?

Sí, pero para el partido con Francia voy a clonarlo y jugaré con ‘11 Paolos’, así me reivindico con la hinchada.



Perdimos la racha de 15 partidos invictos. ¿Cambiará de cábala, dejará a las novias?

Sí, pues, ese ‘Eriksen Jódanse’ nos jodió. Antes, mi cábala era tocar novias, ahora voy a tocar viudas, porque la situación está hecha un velorio.



APENADA



“Me quedé afónica de tanto gritar, alentando y esperando que llegue el gol. Estoy triste, casi al borde de las lágrimas por la derrota, nos faltó tener nervios de acero”, dijo Deysi.

A su vez, la ‘Novia de la Copa América’ resaltó el juego de Advíncula.



“Luis Advíncula fue uno de los mejores, eso del ‘bloqueo, bloqueo’ lo tiene bien patentado, porque cerró muy bien en la defensa”, precisó.



‘ES UNA BATALLA, NO LA GUERRA’



“Es el primer encuentro y solo le pido a la hinchada que no deje de alentar. Hemos sufrido mucho para llegar al Mundial, es la primera batalla, una pequeña baja, pero no la guerra... Tenemos chance, contra Francia otra será la mentalidad, al igual que con Australia. Sigamos alentando”, dijo Javier Lobatón. (E. Castillo)