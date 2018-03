Selección peruana: Chollywood vibró con el triunfo de la bicolor a Croacia [VIDEO y FOTOS]

El triunfo de Perú ante Croacia hace soñar a millones de peruanos en el mundo y algunas figuras de Chollywood gozaron con los golazos que ‘Culebra’ Carrillo y ‘Orejas’ Flores le anotaron a los croatas en el ‘Hard Rock Stadium’ de Miami.



El cantante Marco Romero viajó a Estados Unidos como un hincha más de la ‘bicolor’.



“Vivir un partido de Perú en el extranjero es una sensación diferente, mucha gente no veía a la selección hace muchos años y salió feliz con el triunfo. Sin ser jugador he recibido el cariño del público, me abrazaron, me pedían fotos y canté con mucha gente ‘Porque yo creo en ti’ y mi nueva canción ‘Llegamos los peruanos’”, contó Romero.

Video: Himno Nacional del Perú

CON CUEVA Y MODRIC

Por otro lado, el popular ‘Carloncho’ también estuvo junto a la selección y realizó algunas notas para el programa ‘En boca de todos’, pues logró entrevistar a Cueva y Paolo Hurtado, así como a los croatas Luka Modric y Mario Mandzukic.



Quienes también alentaron al equipo nacional y compartieron algunas imágenes fueron Vania Bludau, Sergio Galliani y Ernesto Jiménez.



(C.Ch./ E.C.)