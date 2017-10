Selección peruana: "Porque yo que en tí" es un himno para la blanquirroja [VIDEO]

‘Porque yo creo en ti’ se ha convertido en un himno que acompaña los triunfos de la selección peruana, pero más allá de eso su creador Marco Romero es un criollazo. En su barrio, el Rímac, vivió las jaranas criollas, se nutrió del sabor peruano y terminó siendo una de las voces de nuestra música.



¿Qué significa para ti el ‘Día de la canción criolla’?

La música criolla es mi vida, es mi pasión, es mi esquina. Representa a mis abuelos, a mis padres. Tengo el recuerdo vivo de la jarana con mis tíos y mi viejo, junto con mi abuelo en jirón Chiclayo 383, en el corazón del Rímac.



¿Qué canciones te han marcado?

Las canciones que me hicieron decidir que este era mi camino son: ‘La noche de tu ausencia’, ‘La palabra final’, ‘Chacombo’, ‘Qué viva el Perú señores’ y ‘Mechita’, que me encanta y es el nombre de mi abuela. Podría enumerar muchas otras, pues cuando descubres la enormidad de la música criolla no quieres parar, es una adicción.

Marco Romero Marco Romero Marco Romero

Muchos opinan que la música criolla se muere. ¿Crees que se quedó estancada en el tiempo?

La música criolla jamás se quedó estancada, jamás murió ni estuvo en cuidados intensivos como dicen los que no conocen, está vigente, lo que faltó es que se difunda el talento en forma correcta, siempre hubo nuevos temas, cantores y grupos.



‘Porque yo creo en ti’ se ha convertido en un himno, ¿cómo surgió la idea de hacer este festejo?

El público la ha convertido en un himno y yo me siento más que agradecido por todo ese cariño y nació de ir con don Óscar Avilés a La Videna para cantarles y arengar a los jugadores de la selección. Un día decidí ponerme a escribir, la grabé de un solo tirón. Al día siguiente la estrené, el tema le pertenece a todos, nos hincha el pecho.



Finalmente, acabas de lanzar un ambicioso tema como ‘Vivir felices’. ¿Qué se viene en tu carrera?

‘Vivir felices’ es una canción que estructuré el año pasado con un joven amigo músico Paulo Morales, y hemos hecho un gran videoclip recorriendo 12 ciudades del Perú. Recorrí 15 mil kilómetros en 52 días, llevando música para bailar, pero con un mensaje de superación y tomar la opción de ‘Vivir felices’.



(E.Castillo)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.