María Julia Flores, madre de Yoshimar Yotún , y Marilú Blanco, mamita de Miguel Araujo , estuvieron en el programa ' En Boca de Todos ' para participar en un sketch de baile y de paso, hablar de sus hijos en Rusia 2018 .

Visiblemente emocionadas, las mamitas de los futbolistas del equipo de Ricardo Gareca contaron cómo sus hijos lucharon por su sueño en el mundo de la pelotita. La mamá de Miguel Araujo, Marilú Blanco, terminó llorando y dedicándole unas palabras al deportista.

"Estoy muy feliz hijo, que todo te vaya bien. Te amo. Estoy muy orgullosa de todos los chicos. Porque no son 11, son los 23 que han ido a ser campeones en Rusia", dijo con la voz entrecortada y con lágrimas en los ojos la mamá de Miguel Araujo.

A su turno, la progenitora de Yoshimar Yotún , María Julia Flores, contó que ella estaba muy feliz porque el futbolista logró lo que siempre quiso. Además, con voz cortada, la mamita de 'Yoshi' declaró estar orgullosa de sus hijos.

"Él sabe que yo lo amo con todo mi corazón. Siempre me he dedicado a él y hemos pasado tantas cosas. Me siento realizada como madre porque tengo dos hijos extraordinarios", expresó la mamá de Yoshimar Yotún.

Mamás de la selección peruana lloran por sus hijos

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.