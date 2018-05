La sexta temporada de ‘El Señor de los Cielos’ se inició esta semana tras una larga espera después del final de la quinta temporada en noviembre de 2017, ahora la producción de Telemundo, protagonizada por Rafael Amaya, rompe fuegos.



Esta temporada de ‘El Señor de los Cielos’ fue filmada parcialmente en Estambul, Turquía, con un equipo de más de 300 personas, y además de Rafael Amaya, marca el regreso de Robinson Díaz, contando en el elenco con nuevas estrellas como María Conchita Alonso, Juana Arias, Carlos Bardem, Isabella Castillo, Ninel Conde, Guy Ecker, Alberto Guerra, Thali García, Dayana Garroz, Francisco Gattorno y Fernando Noriega, entre otros.



En esta nueva temporada de ‘El Señor de los Cielos’, ‘Aurelio Casillas’ (Rafael Amaya) será perseguido por ‘El Cabo’, quien pondrá precio a su cabeza para vengar la muerte de su hijo.



Un hecho anecdótico del estreno de ‘El Señor de los Cielos’ fue durante la alfombra roja de la serie de Telemundo, pues Rafael Amaya solo estuvo unos minutos y luego se retiró porque, según el programa ‘Al Rojo Vivo’, estaba afónico.



El Universal de México comentó que Rafael Amaya llegó con guardaespaldas a la alfombra roja de ‘El Señor de los Cielos’, y aunque se dejó tomar fotos, luego se retiró sin decir ninguna palabra a la prensa.



En el final de la quinta temporada de ‘El Señor de los Cielos’, muchos seguidores se disgustaron por la muerte de ‘Mónica Robles’, interpretada por Fernanda Castillo. Incluso, algunos amenazaron con dejar de ver la serie, aunque la actriz no tuvo más que palabras de agradecimiento por el papel obtenido.



“Tener que decir adiós ha sido uno de los procesos más tristes que he vivido, pero hoy decido quedarme solo con todo lo maravilloso que ella me regaló”, escribió Fernanda Castillo en ese entonces tras su participación en 'El Señor de los Cielos'.



Ahora veremos qué nos depara ‘ El Señor de los Cielos’ en esta sexta temporada, una vez más, con Rafael Amaya como protagonista.

