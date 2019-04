Michelle Alexander contenta con la sintonía de Señores Papis

La productora Michelle Alexander está contenta con la buena sintonía de ‘Señores Papis’.



“Es una novela muy bonita y estamos contentos con los resultados”, expresó Alexander, al apoyar la campaña ‘Historias que salvan vidas’, promovida por el Ministerio de Salud.

Con el estreno de ‘Señores Papis’ bajó el rating del programa de Magaly Medina...

Todo el mundo se ríe cuando lo digo, pero no miro el rating. Antes era una neurótica de las cifras, me volvía loca y no dormía, pero ahora ya no. Quiero dormir tranquila y gracias a Dios que nos va espectacular desde el año pasado con ‘Ojitos hechiceros’, ‘Mi esperanza’ y ‘Señores Papis’.



'Señores Papis' tiene como principales protagonistas a Aldo Miyashiro, André Silva y Rodrigo Sánchez Patiño.



En las pocas semanas que tiene en el aire, 'Señores Papis' se ha vuelto una de las series preferidas del público.