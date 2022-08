En estas tierras ecuatorianas, donde uno puede pararse en la mismísima mitad del plantea, un hombre de todas las sangres causa furor en el internet. Su cuenta de TikTok a diario, recibe cientos de seguidores, ya han superado el millón setecientos mil, pero hay algo especial en él.

El primer cielo que vieron sus ojos es el paraguayo, aunque sus padres han nacido en el Perú y él está radicado en el Ecuador. Es especialista y preparar los mejores helados de la ciudad, pero lo suyo es la gastronomía y coje lo mejor de sus tres tierras con las que se siente identificado. Sergio Narvarte es la historia de un hombre que le pertenece a Latinoamérica.

TROME - Sergio, el heladero la rompe en Quito y en TikTok (Video: Fernando 'Vocha' Dávila)

Sergio, ¿cuál es el país qué más te identificas?

Los 3, porque tengo la sangre de mis papá, el suelo donde nací y hace 20 años vivo en Quito y mi esposa es de acá.

¿Y cuándo juegan las selecciones de fútbol en eliminatorias?

Allí siempre seré de ‘Albirroja guaraní’, pero después, siempre estoy a favor de Perú.

¿Y cómo nace el ‘Heladero’’

Una vez grabé mientras preparaba uno de banana y se hizo viral.

¿Todo empezó desde ese instante?

Claro, entonces hice temáticos y la gente se prendió y seguimos subiendo en seguidores.

Sergio, el heladero: conoce al famoso tiktoker que la rompe con sus helados en Quito y es hijo de padres peruanos. (Foto: Trome)

En redes no se te conoce por el apellido

Allí soy Sergio, el heladero

Tengo que preguntarte por el Perú y lo mejor que le encuentras a la tierra de tus padres

La gastronomía peruana es la mejor del mundo.

¿Tu mamá, cuando eras niño, qué te cocinaba?

Todos los platos, pero mi preferido siempre ha sido el Lomo Saltado

¿Cebiche?

Por supuesto, aunque acá en Quito, se preparar de otra manera

¿Por ejemplo?

Acá le ponen jugo de tomate.

¿También prepararan el pescado crudo para fermentarlo con el limón?

No, sé que lo cocinan, también es delicioso, pero el peruano es mucho mejor.

¿En Paraguay se prepara?

Ni de casualidad, allá la base de la gastronomía es la carne. Es un país sin mar.

¿Qué fusión prepararías?

Lomo saltado con carne paraguaya, debe quedar buenazo.

Sergio, el heladero: conoce al famoso tiktoker que la rompe con sus helados en Quito y es hijo de padres peruanos. (Foto: Trome)

SERGIO EL HELADERO EN PERÚ

¿Has visitado Perú?

Viajo constantemente y he estado en Máncora, Piura y Cusco, además de Lima.

¿Cuál te gustó más?

Esa maravilla llamada Machu Picchu, que es grandioso.

¿Bailas bien como la mayoría de peruanos?

No, soy demasiado duro.

¿En serio?

Pero tengo buen humor.

Eso es importante para la pareja

Pero ya me casé hace 20 años, no hay marcha atrás.

¿Pero en una fiesta si sales a la pista de baile?

Soy un sinvergüenza.

¿Juegas fútbol?

Mis padres son amigos de Roberto ‘Chorrillano’ Palacios y él me llevó al LDU. Estuve desde los 16 años.

Sergio, el heladero: conoce al famoso tiktoker que la rompe con sus helados en Quito y es hijo de padres peruanos. (Foto: Trome)

¿De qué jugabas?

Era centro delantero.

¿Bueno?

Creo que sí.

¿Y cómo siguió esa historia?

Luego me fui al Deportivo Quito, pero solo estuve hasta los 18 años.

¿Estabas a punto de ascender a Primera?

Sí, pero tengo pasaporte extranjero y si llegaba a profesional, iba a ocupar cupo de extranjero.

¿Te dijeron que te nacionalices?

Sí, pero iba a perder mi nacionalidad paraguaya, encima debía pagar 3 mil dólares y mi padre no quiso.

¿Por qué?

Seguro no me vio condiciones y me dijo que estudie, je, je.

¿Te gusta vivir en Quito?

Si, porque acá todo es cerca, mientras en Lima todo es lejos. Mínimo, para ir de un barrio a otro, demoras treinta minutos.

No me has dicho hincha de qué equipo eres

De cerro Porteño de Paraguay y de nadie más. Mis padres no son futboleros y no me inculcaron alguna camiseta y a Quito vine de 10 años.

La última, ¿una diferencia entre el Chaufa peruano y el ecuatoriano?

El peruano usa sillau y acá, salsa de soya.

Un gran abrazo

Un saludo a todos los peruanos.

