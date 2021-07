FUEGOOOO. Sergio George le contestó con todo a Magaly Medina luego que la popular ‘Urraca’ anunciara que la salsera estaría en su programa este viernes, a pedido del productor musical para promocionar su nuevo tema musical.

“Magaly acaba de mencionar en su programa que YO busqué ir a su ‘show’ para estrenar el tema y no es así. Todos los programas de televisión en el Perú, siempre me llaman directamente para ir o hablar en sus programas y el ‘show’ de Magaly me llamó a mí como siempre han hecho”, explicó el representante de la ‘Reina del Totó'.

Finalmente, le recomendó a la conductora de Magaly Tv La Firme que le pregunte a su equipo de producción ‘quién llamó a quién’. El post fue compartido por la propia Yahaira Plasencia en sus historias de Instagram.

MAGALY ANUNCIA ENTREVISTA

Magaly Medina anunció, la noche del último martes, que Yahaira Plasencia estará en su programa este miércoles, por pedido de Sergio George y con el objetivo de promocionar su nueva canción. “Se quiere meter a la boca del lobo”, dijo la periodista.

“Sergio George ha prometido que viene, porque creo que la va a traer de las orejas, porque no creo que ella quiera venir mucho; pero como quiere promocionar su canción, entonces viene”, manifestó la ‘Urraca’.

Magaly afirmó que Yahaira hablará de todo porque en la anterior entrevista solo respondió con monosílabos. “Espero que me diga las cosas que me tiene que decir en la cara peleada, yo no me molesto. Estar en este negocio es tener correa”, manifestó Medina.

SE BURLA DE SU CUMPLE COVID

La Urraca también se atrevió a bromear con el último escándalo en el que se vio involucrada la salsera, tras asistir a una fiesta en Cieneguilla que terminó siendo intervenida por no respetar los protocolos por la pandemia. “Le traemos la maletera para que se sienta más cómoda”, dijo entre risas, recordando que se escondió en la parte posterior de un auto para evitar ser hallada por la Policía en su cumpleaños.

Trome | Yahaira Plasencia tendrá entrevista con Magaly Medina (Magaly TV, La Firme)