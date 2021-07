El productor musical Sergio George contó cómo se dio el encuentro entre Yahaira Plasencia y el salsero Marc Anthony , pero descartó que vayan a grabar algún tema juntos, sin embargo destacó que el intérprete de ‘Flor Pálida’ conocía la música de la peruana y la ‘respetaba’.

Maestro, Yahaira publicó sus fotos con Marc Antony ¿van a grabar algún tema juntos?

Solo conoció a Marc, pero no van a grabar juntos.

¿Cómo se produjo ese encuentro, fue en su casa?

Fue en el estudio mientras Marc y yo estábamos en la producción de su disco. ‘Criteria Studios’ en Miami.





¿Marc había escuchado algún tema de Yahaira, le había hablado de ella?

Nunca le hablé a Marc de Yahaira. El sabía algo de ella previamente.

¿Y cuál es el concepto musical que Marc tiene sobre Yahaira ?

Obviamente la respeta o sino, no se tomaría fotos con ella.

Yahaira Plasencia presume su encuentro con Marc Anthony: “Jamás pensé conocerlo”

CARA A CARA CON MAGALY.

Por otro lado, el lunes, Magaly Medina anunció en su programa que Yahaira Plasencia llegaría a su set para presentar su nueva producción discográfica titulada ‘Dime’, luego que se enfrascaron en una pelea por redes sociales donde la salsera respondió que todo lo que logró fue con su esfuerzo y no ‘saltando de cama en cama’.

“Da a entender que una mujer peruana no es nada o no puede salir adelante si no tiene a un hombre atrás que le esté pagando todo”, señaló Plasencia.

Hecho que Medina negó y alegó que el público sabe de su exrelación con el futbolista Jefferson Farfán, quien la habría ayudado al inicio de su carrera como solista tras salir de “Son Tentación”.

“Yo no me pasé saltando de cama en cama para llegar a donde estoy, no le debo nada a nadie. Yo estoy aquí con lo que tengo que ofrecer. Algo tendré que el público se conectó conmigo desde que aparecí en la televisión”, señaló Magaly.

Magaly Medina y Yahaira Plasencia tendrán un encuentro que sacará chispas este miércoles. (Redes sociales)





EN LA BOCA DEL LOBO.

Luego que Magaly Medina anunció que tendrá como invitada a Yaharia Plasencia y su productor Sergio George, se burló de la salsera y dijo que traería una maleta a su set para que promocione su canción, después del incidente que protagonizó la ‘Reina del Totó' al ser captada en una maletera.

“Sergio George ha prometido que viene, porque creo que la va a traer de las orejas, porque no creo que ella quiera venir mucho; pero como quiere promocionar su canción, entonces viene. Espero que me diga las cosas que me tiene que decir en la cara peleada, yo no me molesto. Estar en este negocio es tener correa. Se ha pasado poniendo cosas en su Instagram, que la verdad yo no he tenido tiempo de contestarle. Le traemos la maletera para que se sienta más cómoda, pero si quiere venir a la boca del lobo, bien”, dijo entre risas, recordando que se escondió en la parte posterior de un auto para evitar ser hallada por la Policía en su cumpleaños.

SERGIO GEORGE ACLARA A ‘URRACA’

Por otro lado, tras el anuncio hecho por Magaly Medina, Sergio George empleó sus redes sociales para hacer una aclaración. “Magaly acaba de mencionar en su programa que YO busqué ir a su ‘show’ para estrenar el tema y no es así”, escribió.

George afirmó que fue ‘el show’ de Medina lo llamó ‘como siempre lo ha hecho’. “Pregúntale a tu equipo de producción quién llamó a quien”, finalizó.

Sergio George desmiente a Magaly Medina por entrevista con Yahaira Plasencia