Sergio George reaccionó a la nueva relación que mantiene Yahaira Plasencia con el cantante Jair Mendoza. El famoso productor musical se mostró más que indignado por esta nueva noticia sobre su pupila y destacó que no le gusta estar envuelto en escándalos.

En conversación con un reportero de América Hoy, el productor aseguró que hubiera sido más sencillo que la salsera le hubiera comunicado la noticia antes de que salga a la luz. “Es un poco complicado, esto es un negocio y uno está en constante evaluación”, dijo sobre el futuro de la cantante.

En ese sentido, aseguró que no le gusta crear noticias por temas fuera del ámbito musical. “Pareciera que yo estoy buscando noticia, mira, yo vendo música brother, yo no vendo chismes ni escándalos, yo no sé de eso. Mi credibilidad se va por el piso, entonces, yo no puedo estar envuelto en eso”, acotó indignado.

Asimismo, Sergio George anunció que ya están por terminar el nuevo disco de Yahaira Plasencia, al que calificó como quizá el mejor de su carrera hasta el momento. “Estamos en medio de terminar y aparecen estas cosas, lo que se construye con las manos se derrumba con los pies” , indicó.

SERGIO GEORGE COMPARA A FARIK GRIPPA CON YAHAIRA

En declaraciones para América Hoy, el productor musical aseguró que Farik Grippa y su equipo están 100% enfocados en su carrera musical, caso contrario al de Yahaira. “No hay nada de chismes, de morbo, de nada, es música, entonces para mí es un alivio”, acotó.

En ese sentido, indicó que los músicos son personas que saben manejar su carrera de manera inteligente. “No puedes llegar al estrellato siendo una persona bruta, tú tienes que usar tu mente, no es que Yahaira sea bruta pero hay que usar la inteligencia, no es tan fácil y más ahora que las redes sociales, los medios de comunicación, todo ha cambiado, entonces lo que funciona, lo que hace clickbait, gente buscando cosas, titulares, hay que tener mucho más cuidado que nunca”, dijo Sergio George.

SERGIO GEORGE EXPLICA POR QUÉ DEJÓ DE SEGUIR A YAHAIRA EN IG

Finalmente Sergio George se refirió a los comentarios que viene recibiendo por dejar de seguir a Yahaira Plasencia en Instagram. “Yo manejo mi vida personal de una manera que es distinta a cómo se maneja en la empresa. Yo estoy en Arabia Saudita, mucha gente no me conoce y van a entrar a mi página, por la charla de hoy, y van a ver quién me sigue, quién está en mi mundo y empiezan a leer cosas y yo no quiero eso para mí, personalmente”, refirió.

