MOLESTO. Sergio George se pronunció por la relación sentimental que confirmó Yahaira Plasencia con el salsero Jair Mendoza. El famoso productor musical se mostró bastante incómodo e indignado porque aseguró que él vende música y no escándalos a puertas de sacar un nuevo disco.

“Era muy fácil si yo sabía de esto antes. Mira, esto es un poco complicado, esto es un negocio, uno está en constante evaluación. Lo que no me gusta a mí es crear noticia por crear noticia, entonces me hace aducir a mí que estoy buscando noticias, mira yo vendo música brother, yo no vendo chismes ni escándalos, yo no soy ese. Mi credibilidad se va por el piso, no puedo estar envuelto en eso ”, dijo a ‘América Hoy’.

Al ser consultado por el reportero si con Yahaira Plasencia vende escándalo, Sergio George aseguró que está trabajando con la salsera y que se viene un nuevo proyecto, sin embargo, se mostró decepcionado que se hable de su vida amorosa, en lugar de su carrera.

“Estamos trabajando un disco nuevo que suena buenísimo, quizás su mejor grabación y estamos en medio de terminar y aparecen estas cosas así. Lo que se construye con las manos, se derrumba con los pies... Lo que tengo yo con Farik Grippa, ellos están enfocados 100% en música, no hay nada de chismes, ni morbo, ni nada, es música, entonces para mí eso es un alivio ”, acotó.

SERGIO EXPLOTA: “NO LLEGAS AL ESTRELLATO SIENDO BRUTA”

En otro momento, Sergio George remarcó que se necesita de bastante inteligencia para triunfar en la música, puesto que las redes sociales y los medios de comunicación están pendientes de la evolución del artista.

“ Son personas que saben manejar su carrera y lo manejan de una manera inteligente, paso por paso y día por día, tú no puedes llegar al estrellato siendo una persona bruta , tú tienes que usar tu mente, no digo que Yahaira es bruta, pero hay que usar inteligencia porque no es fácil y más hoy en día que las redes sociales y los medios todo ha cambiado tienes que tener mucho más cuidado que nunca”, puntualizó.