NO QUIERE VERLA. Sergio George, productor musical de Yahaira Plasencia, no ve con buenos ojos las declaraciones que hizo Magaly Medina sobre su ahijada. La Urraca expresó que Ulala, la nueva canción de la salsera, le parece horrible.

Magaly Medina expresó que Sergio George le comunicó a su producción que no piensa darles más entrevistas tras las declaraciones que hizo Urraca sobre el nuevo éxito de la cantante Yahaira Plasencia. No obstante, conductora indica que sólo expreso su opinión.

“Estoy solterísima, Ulala dice, está promocionando su canción, pero aquí no te vamos a llamar, no me interesa que vengas, anda a todos lados”, dijo Magaly Medina sobre la nueva canción de Yahaira Plasencia, que rápidamente alcanzó el millón de vistas en Youtube.

La conductora continúo despechándose contra Yahaira Plasencia y su nueva canción. “No quiero que vengas, acá no queremos, porque la verdad tu canción esta bien fea, acá nosotros decimos cuando nos parece que es exitosa, pero este no es el caso”, indica.