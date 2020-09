Sergio George tiene otro engreído que no es Yahaira Plasencia ni Daniela Darcourt: su nombre es Query George, procedente del distrito de San Martín de Porres, que fue el reemplazante de Huey Dunbar en el reconocido grupo DLG.

Hace unos años, Enrique González, nombre verdadero del cantante, conoció al famoso productor, quien le abrió las puertas en el mundo de la música en Estados Unidos.

“Una voz muy aguda, parecía como un muchacho americano que no hablaba mucho el español (...) En su vida no toma un ‘no’. Una persona así me gustaría que ganara, es un ganador", dijo Sergio George a ‘Magaly Tv. La firme’.

Sin embargo, el peruano regresó hace unos meses al Perú, pero no pudo regresar debido a la pandemia y, por ahora, está viviendo en un departamento en San Martín de Porres, esperando a que se abran los vuelos internacionales para volver a Estados Unidos.

“(En Estados Unidos) es duro estar solo. Extraño a mi madre, a mi hijo. Me duele mucho no poder tener aún la economía suficiente para ayudarlos", comentó Query George.

Sobre su relación con Sergio George, el cantante comentó que buscó al productor por internet: le mandó una canción a capella grabada y lo demás fue historia.

“Le gustó mucho lo que hice y me dijo que iba a ayudarme, pero que tenga paciencia", concluyó.

Query George fue descubierto por Sergio George. (Magaly Tv. La firme-TROME)