Sergio George no dudó en tomar con humor el incómodo momento que pasó Yahaira Plasencia la mañana de este jueves en América Hoy, cuando Janet Barboza le informó que Karol G empezó a seguirla en Instagram, una noticia que resultó siendo falsa.

A través de un ‘live’ con la salsera y Motiff, el famoso productor no dudó en trolear a la ‘Reina del Totó' por su supuesta amistad con la ‘Bichota’. “La amiga de Yahaira”, dijo en referencia a la cantante colombiana. “Qué antipático eres Sergio”, contestó la ‘Yaha’. “Hay que vacilar de esto”, le respondió.

En ese momento, Yahaira Plasencia tuvo que explicar el tema. “Hoy día me presenté en un show de televisión acá en Perú, América Hoy, y no sé por qué dijeron que Karol G empezó a seguirme en Instagram... y yo ‘¿qué si?’ yo no sabía... y luego empiezan a salir titular ‘Yahaira dice que Karol G la sigue pero no es verdad’... yo nunca dije nada, lo que dije es que su papá es quien me sigue, aclarado Sergio, ya deja de burlarte”, dijo la salsera.

Sergio George no dejó de trolearla y le respondió. “Yo pensé que era tu amiga... no sabía”. La ‘Totó' también tomó el tema con humor y aseguró que espera que algún día tenga un vínculo con la colombiana.

