ASUUU. Sergio George no pude evitar reírse al ser consultado sobre el “precontrato” que Gabriela Herrera supuestamente había choteado, ya que ahora la bailarina dice que no quiere saber nada y que “todo quedó en el pasado”. El productor musical remarcó que no le gusta hablar por hablar.

“Es muy chistoso al leer esta información en los medios. Me parece incorrecto hablar por hablar y no sacar música. No hubo negociación. Le pusieron las cámaras y le dije que tenga mucho cuidado al hablar”, indicó a Amor y Fuego.

Además, calificó como “incorrecto” que Gabriela Herrera se haya ido de boca con el “contrato” cuando no tiene nada que promocionar. “Luce como algo mediático, como buscando fama”, agregó.

Sergio George jura que nunca buscó o llamó a Gabriela Herrera

Según detalló Sergio George, él conoció a Gabriela Herrera en el programa de Gisela Valcárcel y que fue su representante la que lo contactó. Asimismo, enfatizó que nunca hubo nada concreto.

“No hice un seguimiento con el contrato que le mandé, no llamé abogados porque no había nada”, dijo.

