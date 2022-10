Sergio George brindó una entrevista para ‘Amor y fuego’, en donde Peluchín aprovechó la oportunidad para hablar sobre Gisela Valcárcel y preguntarle al productor musical qué opina sobre su trabajo con la conductora de ‘El gran show’.

“Gisela es la reina de la televisión peruana (...) Cuándo uno es número 1 siempre hay críticas de todo lo que uno hace, eso me ha pasado en mi carrera como productor. Hay un escrutinio que aplica no hacia otros”, indicó Sergio.

“A Gisela no se le critica porque no sea exitosa, se le critica porque no practica lo que predica” , expresó Rodrigo, a lo que Sergio George respondió: “A Gisela le encanta esto, que hablen de ella. A mí me encantaría que hablen de mí así en otro canal” , expresó el representante de Yahaira.

Sergio George habló sobre Gisela Valcárcel. VIDEO: Willax

Magaly a Sergio George por fichar a Gabriela Herrera

Magaly Medina expresó su molestia al saber que Gabriela Herrera es la nueva artista que Sergio George ha convocado para su disquera Chim Pum Music.

La periodista de espectáculos dejó en claro que la Herrera no tiene ninguna actitud para el canto y su único talento es bailar en Tik Tok.

“¿Qué talento le vio? (...) Sergio George seguro estaba en Miami aburrido y entonces vio Tik Tok. Ya debe jubilarse, ya no está viendo ningún talento, se está dejando impresionar por las tiktokeras. Bueno, Total es su plata, es lo que él quiere invertir porque dice que le ha ofrecido llevarla a las ligas mayores”, indicó la ‘Urraca’.

