Sergio 'Checho' Ibarra: "Soy 'pisado' a mucha honra" | ENTREVISTA

El comentarista deportivo revelación del 2018, Sergio ‘Checho’ Ibarra, comentó que hace unos días cumplió 25 años de matrimonio con su esposa Rocío, y se definió como ‘pisado’.

‘Checho’, hace unos días celebraste tus bodas de plata, ¿cuál es el secreto?

Estoy feliz con la mujer que tengo, después de Dios, mi familia. La comunicación es muy importante, soy un tipo muy familiar, estoy todo el día con ellos, son mi motor y motivo, y no cambio mis hábitos caseros por nada.

Muchos dirán que parece la descripción de un ‘pisado’, ¿así te consideras?

A veces se entiende de esa manera, además, me gusta estar mucho en mi casa, no voy a discotecas. En la casa ayudo mucho a mi esposa, lavando los platos, si ella cocina me pongo a cortar las cebollas, pelar las papas, soy muy casero... y si eso es ser ‘pisado’, pues a mucha honra, a mí me gusta ayudar.

Entonces, ¿tienen una ‘química’ especial?

Hay mucha ‘química’, somos muy amigos, cada año nuestra relación se fortalece. Cada día me enamoro más de ella y hago que se enamore de mí, siempre tengo detalles. Más allá de que yo sea quien trabaje, ella está en la casa y hace un gran trabajo, por eso no hay jefes, nadie manda, conversamos y tomamos decisiones en común.

¿Cómo vas a pasar la Navidad?

En familia, con mis tres hijos y mi nieta, que son lo mejor que tengo. Mi mujer hará un pavo relleno que nos encanta y ha llegado mi suegra desde Sullana, quien prepara unos tamalitos verdes espectaculares.

En este 2018 has sido la revelación de la televisión, ¿seguirás en Latina?

Ha sido un cambio de 180 grados en mi vida y me gusta. Me han hablado para seguir y estamos en eso, pues se vienen varios torneos que el canal va a transmitir, hay buenos proyectos, eso me pone contento.