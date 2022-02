FIEL A SU ESTILO. Rodrigo González no dudó en burlarse del ampay a la modelo Valery Revello, esposa del futbolista peruano Sergio Peña. El polémico ‘peluchín’ se refirió fuertemente al comunicado que emitió el pelotero donde anuncia que estaba separado de su pareja.

El conductor de televisión no dudó en ironizar luego que Sergio Peña señalara que lleva varios meses distanciados de su esposa, luego que se transmitiera un avance del ampay. Según dijo Rodrigo, la misma estrategia usó Melissa Paredes.

“Justo en el mes del amor... Mandaron un comunicado diciendo que hace meses estaban separados, Melissa Paredes decía lo mismo”, dijo generando las burlas de la producción.

Al respecto, Gigi Mitre también tuvo comentarios sarcásticos al dejar entrever que Valery fue a inspeccionar el hotel, a donde llegó con un tablista, para pasar el 14 de febrero con Sergio Peña.

“El brother con quien se mete no es tan desconocido, nos llega más y más información. Cada noticia me impacta más que la anterior”, arremetió ‘peluchín’ pidiendo a los televidentes que no publiquen post de amor con sus parejas si están en problemas.

COMUNICADO DE SERGIO PEÑA

Sergio Peña se pronunció luego que el programa ‘Amor y Fuego’ emitiera imágenes de su esposa Valery Revello siendo ampayada saliendo del hotel junto a un tablista. Esto dice el comunicado que compartió.

“Ante las imágenes que están por difundirse, quiero informar que al día de hoy no tengo ninguna relación sentimental con Valery, la madre de mi hija, con quien llevamos separados hace varios meses. Esto es de conocimiento en todos nuestros círculos cercanos y familiares”, se lee.

Además, Sergio Peña exhortó a los usuarios que respeten a su expareja y madre de su hija, así como a su familia. “Mantengo un vínculo cordial y cercano con Valery y pido al público en general respeto hacia ella y nuestras familias”, agrega.