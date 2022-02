Sergio Peña y Valery Revello fueron el centro de la noticia, luego que la modelo fuera ampayada en los exteriores de un hotel junto a un tablista. Tras ello, el futbolista salió al frente para informar que estaba separado de la madre de su hija.

“Ante las imágenes que están por difundirse, quiero informar que al día de hoy no tengo ninguna relación sentimental con Valery, la madre de mi hija, con quien llevamos separados hace varios meses. Esto es de conocimiento en todos nuestros círculos cercanos y familiares”, manifestó el deportista.

No obstante, una reconciliación podría no ser una opción tan lejana, debido a que, en el mismo pronunciamiento, Peña reconoció que mantienen una relación cordial y de respeto.

Además, el último 25 de febrero el futbolista compartió un tierno video junto a Valery Revello y su hija. Se trata de la celebración del último cumpleaños de la pequeña, que se realizó el último 9 de enero.

Valery Revello sobre Sergio Peña: “Amo al papá de mi hija”

A través de una extensa carta, Valery Revello aseguró que nunca le faltó el respeto a su matrimonio con el futbolista que milita en el Malmo de Suecia y que aún lo ama.

“Amo al papá de mi hija, me muero por él y no me da vergüenza decirlo . Así no estemos juntos, me importa cinco pepinos. Lo que la gente piensa y diga, ustedes no saben todo lo que hice para salvar mi matrimonio, siempre soñé con mi familia junta, di mi 100%. Ha sido un año terrible para nosotros”, expresó.

