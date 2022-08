Sergio Peña y la modelo Tepha Loza ya no son más pareja. El futbolista de la selección peruana compartió un contundente mensaje donde confirma que está soltero, por lo que su amorío con la hermana de Melissa Loza dio por terminado.

A través de su cuenta de Instagram, el sobrino de Paolo Guerrero emitió un pronunciamiento para desmentir que la modelo Melissa Casafranca sea su actual pareja. Según dijo, son amigos de muchos años.

“ Melisa Casafranca es mi amiga, amiga la cual tiene pareja y conozco a su pareja , amiga la cual viajó a muchos lugares de Europa y terminó viniendo a Malmo porque tiene familia aquí y durante su estadía en Malmo vive con su familia, tiene pareja la cual está viniendo a encontrarse con ella en Europa”, escribió junto a la fotografía de ambos.

Sergio Peña emite pronunciamiento.

SERGIO PEÑA: “ESTOY SOLTERO”

Asimismo, Sergio Peña aclaró que está soltero y que tiene muchas amigas en las redes sociales a quienes da un like o comenta sus fotografías.

“Meli y yo somos muy buenos amigos y somos peruanos en una ciudad muy pequeña y por lo tanto intentamos reunirnos siempre, sacan imágenes mías dando likes a todas las personas que sigo en IG, personas a las cuales conozco y por eso las sigo, soy soltero, pero eso no quiere decir que no pueda tener amigas ”, precisó.

En ese sentido, señaló que él será el primero en revelar si tiene una relación sentimental, pues no se oculta de la prensa.

“Creo que están generando una imagen equivocada sobre mí, creo que es momento de parar de inventar tantas cosas y vincularme con tantas personas, cuando tuve una relación siempre lo demostré ante la gente, no tendría por qué ocultar una relación, créanme que el día que tenga una relación lo sabrán por mí y no por noticias que no saben absolutamente nada de mí, nuevamente el mismo programa sacando noticias falsas, les deseo lo mejor y sean muy felices”, puntualizó.