Sergio Peña tuvo un abrupto romance con Tepha Loza, sin embargo, no funcionó y ambos se separaron en malos términos. Esta vez, el futbolista fue captado por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ en más de una oportunidad junto a la modelo venezolana Alexandra Méndez, conocida como ‘La Chama’.

Los ‘urracos’ de Magaly ampayaron al pelotero en discotecas durante la madrugada del 16 y 19 de noviembre. Sin embargo, pese a que ambos se muestran por separado, terminan subiendo juntos al mismo vehículo .

La aparición de ‘La Chama’ sorprendió, pues se encontraba en Venezuela. Ella apareció en las calles bien encapuchada para evitar que la identificaran.

TROME | Sergio Peña es captado junto a ‘La Chama’

SERGIO PEÑA HABLA SOBRE TEPHA LOZA

Sergio Peña rompió su silencio sobre la hermana de Melissa Loza, Tepha Loza. Si bien ambos llevaron una relación fugaz, el jugador nunca se pronunció al respecto, sin embargo, ahora lo hace reconociendo que no fluyó.

“ Simplemente, las cosas no se dieron bien, cuando no hay conexión, no hay conexión y ya está” , acotó.