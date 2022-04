Lorena Celis, quien viene siendo relacionada con Sergio Peña, rompió su silencio para responderle a Valery Revello por, aparentemente, haberle enviado tremendas indirectas por su repentino acercamiento con el futbolista en redes sociales.

Valery Revello, quien gusta de mandar mensajes subliminales en redes sociales, se habría burlado de Lorena Celis y una supuesta infidelidad que vivió. Debido a esto, la rubia modelo rompió su silencio con ‘Amor y fuego’ y le mandó un mensajito.

“No la conozco, no sé nada de ella. Me contaron las cosa que dice y da a entender. Me mandaron una parte en la que se burla de que me hayan sacado la vuelta . No tengo nada en contra de ella, no voy a hablar nada de ninguna mujer. Las cosas que ella dice hablan más de ella que de mí”, comentó Lorena Celis.

Lorena Celis ‘fulmina’ a Valery Revelo por indirectas (Video: Willax)

NO DESCARTA ROMANCE CON SERGIO PEÑA

Por otro lado, Lorena Celis señaló que no habla de Valery Revello cuando conversa con Sergio Peña y menciona que no habría nada malo si, en un futuro, ella inicia una relación amorosa con el seleccionado porque ′los dos están solteros y no se esconden’.

“No hablamos de ella, él está en su nota y no necesita estar hablando de nadie (...) Nadie se está escondiendo, no hay nada malo. No tenemos nada, somos amigos, pero si es que tuviéramos algo tampoco estaría mal ”, agregó Celis.