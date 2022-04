Sergio Peña se cansó que lo vinculen con el clan de las ‘Tremendongas’ y decidió aclarar que no tiene ninguna relación sentimental tras su separación de la madre de su hija, Valery Revello. El futbolista descartó su romance con Lorena Celis, expareja de Diego Rodríguez.

“ Por favor, ya basta de vincularme con todas mis amistades . Nunca digo nada y me mantengo al margen de todo tipo de escándalo, pero lamentablemente a diario veo que me vinculan con amigas o que dan a entender cosas que no existe”, dijo el sobrino de Paolo Guerrero.

Asimismo, aclaró que el día que esté nuevamente enamorada lo gritará a los cuatro vientos y precisó que por respeto a su pequeña hija, los rumores de un romance se dejen a un lado.

“Estoy soltero y no tengo ningún compromiso con nadie. El día que eso suceda me mostraré abiertamente con esa persona. Tengo una hija maravillosa de tres años por la cual doy todo en esta vida. Quiero que mi hija crezca y se sienta orgullosa porque todo lo que ve y escucha son cosas positivas de mí. No soy perfecto, pero intento cada día cometer menos errores para ser el ejemplo de mi hija”, sentenció.

SERIO PEÑA SE REFIERE A VALERY REVELLO

El seleccionado nacional Sergio Peña compartió un mensaje en su cuenta de Instagram para también aclarar cuál es el vínculo que tiene con la modelo Valery Revello, luego que ella fuera ampayada ingresando a un hotel con un surfista.

“ No publico cosas delicadas a la mamá de mi hija, ni mucho menos intento dirigirme a ella. Una persona a la cual tengo mucho respeto y siempre le desearé lo mejor . Déjenme demostrarle a mi hija que soy su mejor ejemplo y que voy todo lo que hago es solo para que ella esté bien y orgullosa de mí, este es mi primer y último mensaje, buenas vibras y seamos felices”, añadió.