¿QUÉ PASÓ? A pesar que Sergio Peña y Tepha Loza aún no anuncian oficialmente el fin de su romance, todo parece indicar que el cuento de hadas llegó a su fin. Ambas figuras se dejaron de seguir en Instagram.

Además, mientras Tepha Loza se dejó ver en una silla de ruedas con un misterioso hombre al lado, horas después, Sergio Peña se mostró juergueando de lo lindo con dos bellas rubias.

El portal de Instarándula compartió el reporte de una de sus seguidores. “Al parecer Sergio Peña ya olvidó a Tepha. Ahorita está toneando con dos gringas, incluso ya subió historias”, dijo la ‘ratuja’.

Sergio Peña publicó videos con rubias, pero se ‘arrepiente’ y los elimina

Samu Suárez puso en evidencia a Sergio Peña y mostró los videos de las mujeres con las que se encontraba juergueando, pese a que solo estuvo unos cuántos minutos en Instagram.

El romance entre Sergio Peña y Tepha Loza llegó a su fin. Mientras el futbolista se mostró divirtiéndose con dos amigas, la chica reality apareció en silla de ruedas y le mando tremenda indirecta. Video: Instarándula

“Lo que me parece extraño es que suba un video a sus redes sociales y ahí nomas lo borre ¿Por qué tendría que borrar a mis amigas? Porque son mis amigas ¿no? Si no estoy haciendo nada malo. Él subió estos videos y no estuvieron más de 4 minutos”, expresó.

