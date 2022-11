El futbolista peruano Sergio Peña fue abordado por las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ para consultarle por la corta relación que mantuvo con Tepha Loza y por las acusaciones de la madre de su hija, Valery Revello, sobre maltrato psicológico. El pelotero no se quedó callado y sorprendió con sus declaraciones.

“ El tema de la mamá de tu hija, los comentarios que salía a poner en sus redes sobre el tema de maltrato psicológico... ”, fueron las palabras del reportero, por lo que inmediatamente el sobrino de Paolo Guerrero respondió tajantemente.

“ Es la mamá de mi hija, entonces ”, dejando el claro que el único vínculo que lo une a Valery Revello es que son padres de una menor.

Por otro lado, Peña también rompió su silencio sobre la hermana de Melissa Loza. Si bien ambos llevaron una relación, el jugador nunca se pronunció al respecto, sin embargo, ahora lo hace reconociendo que no fluyó.

“ Simplemente, las cosas no se dieron bien, cuando no hay conexión, no hay conexión y ya está” , acotó.

TROME | Sergio Peña rompe su silencio

VALERY REVELLO SE REFIERE DE SERGIO PEÑA

La influencer Valery Revello también se comunicó con ‘Amor y Fuego’ y habló de la denuncia que le entabló a Sergio Peña por supuesto maltrato psicológico.

“ Lo que tenga que hacer lo voy a hacer en una comisaría, o sea hacerlo todo por ahí . O sea ya les llegará ¿no? Pero yo no voy a hablar, yo lo que tenga que hacer, lo voy a hacer legal y en su debido momento”, precisó.