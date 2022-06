Tepha Loza reapareció este jueves 2 de mayo en el set de “En boca de todos” tras su viaje a Suecia, donde visitó a su pareja Sergio Peña, quien juega el club Malmö FF de dicho país. En medio de su visita, la modelo fue sorprendida con un mensaje del deportista.

Al ingresar al set, Maju Mantilla y Tula Rodríguez le pidieron a la integrante de “Esto es Guerra” que modelara. La influencer no se negó, y Rodríguez se ofreció a guardarle el celular, y es en ese momento que llegó un mensaje del deportista.

“Ay no, miren el mensaje que le acaban de mandar”, exclamó Tula. “ Tulita, por favor, no me eches así” , suplicó la modelo.

“Mi amor, de blanco te ves bonita. Mírala pues”, leyó Rodríguez provocando que todas las personas que se encontraban en el set empezaran a suspirar.

En otro momento de la entrevista, la hermana de Melissa Loza contó que oficialmente ya es enamorada de Sergio Peña y contó detalles de su visita a Suecia.

“Fue increíble, un partidazo. Él campeonó”, contó la modelo notoriamente emocionada. “Estuvimos con su mamá, compartimos momentos con ella. A toda la familia no conozco, pero sí a su hermano mayor, es una persona súper linda”, agregó la integrante de EEG.

Sergio Peña envía mensaje a Tepha Loza en vivo

