Esposa de Sergio Peña ningunea a las ‘Chicas Tulum’: “P..., qué feo que te digan así”

Valery Revello, esposa de Sergio Peña , realizó una transmisión en vivo junto a sus amigas para divertirse, pero al parecer todo se salió de control, ya que la pareja del futbolista y sus ‘pinkys’ se lanzaron con todo cuando un usuario las tildó de ‘bandidas’ e hicieron un comentario sobre las ‘Chicas Tulum’.

“¿Bandidas? ¿bandidas? Creo que te has equivocado de chat, este no es. Te has equivocado de en vivo, aquí no están las bandidas”, dijo Valery.

“Solange es la nueva embajadora Tulum”, agregó la esposa de Peña, ocasionando que su amiga se muestre incómoda con esa comparación.

“P... qué feo que te digan así”, dijo nuevamente la joven mientras sus otras dos amigas se reían.

“Oye, cómo van a poner ‘las chicas Tulum’, no se pasen. No mezclar a las chicas Tulum. Brother, qué fue”, sostuvo su otra amiga mientras Valery Revello se reía a carcajadas.

Asimismo, las tres amigas pasaron por alto las preguntas de los usuarios por la fiesta que habría organizado el hermano de Sergio Peña y a la que iban a asistir Paula Manzanal, Jossmery Toledo y Macarena Gastaldo, pero ante la presencia de las cámaras de ‘Amor y fuego’, salieron corriendo del lugar.

En otro momento, el mismo futbolista Sergio Peña entró al enlace en vivo luego que su esposa dejara entrever que no se baña y ni el trapo se pasa.

