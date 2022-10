FUERTE. Valery Revello, expareja de Sergio Peña, se mostró con los ojos llorosos en Instagram y reveló que viene siendo víctima de maltrato psicológico. La modelo afirmó que siempre ha callado por su hija, pero que ha llegado a un límite.

LEE TAMBIÉN: Exsuegra de Melissa y el mensaje a su nieta por su cumpleaños

“La verdad ya estoy cansada de callar todo el maltrato psicológico que llevo recibiendo hace más de un año y hoy he llegado a mi límite. Siempre lo oculto por mi hija, pero realmente ya no puedo más”, escribió en redes sociales.

Aunque no brindó ningún indicio sobre su agresor remarcó que la situación ya es insostenible por las “injusticias” de la que es víctima.

“Sé que siempre los problemas son de 4 paredes pero esto ya me está consumiendo demasiado. Literal acabo de chocar (leve) por estar con los nervios de punta, alterad y súper ofuscada. Me hierve la sangre porque todo este tiempo se ha vivido y se vive en injusticia”, indicó.

Valery Revello no puede viajar con su hija

En mayo de este año, la modelo organizó su estadía en EE. UU. para cursar una maestría; sin embargo, contó que no pudo viajar con su hija debido a que Sergio Peña revocó el permiso de viaje que tenía la pequeña.

“Ustedes saben que me había mudado a Miami y había llevado todas mis cosas para allá. Había llevado mis maletas, ella (su hija) ya tenía nido, pero cuando vine acá a Perú, me di con la sorpresa que me habían revocado el permiso absoluto de mi hija en cuanto a viajes ilimitados (...) Me sentí mal porque dije: ‘¿Cómo me pueden cortar las alas?’. Tenía para hacer mi máster en Miami con una beca que me había ganado. Estaba triste un tiempo”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

Familias de Melissa y el Gato se juntaron por cumpleaños de su hija: Hermana de Activador también se hizo presente

‘Principito’ es acusado de deudor y de amenazar con cuchillo a empresario: “Le gusta estafar a la gente”

Activador confunde el ‘totó’ de Melissa con el de Paula Manzanal: Bailarín se incomoda EN VIVO