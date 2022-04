GUERRA DE EXPAREJAS. Valery Revello, expareja de Sergio Peña, y el modelo Diego Rodríguez fueron captados besándose apasionadamente por las cámaras de ‘Amor y Fuego’. Las imágenes están dando que hablar porque el pelotero fue vinculado sentimentalmente con Lorena Celis, expareja de Diego.

El avance de las imágenes del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre muestran los románticos besos que se dan Valery y Diego en una discoteca, para que horas después aparezcan ingresando a un departamento donde pasan la noche.

“¡Destape! Mientras Sergio Peña coqueteaba con la peligrosa Lorena Celis, su expareja Diego Rodríguez se chapa y se amanece con la esposa del pelotero ”, se escucha la voz en off del avance.

SERGIO PEÑA Y LORENA CELIS FUERON VINCULADOS

Lorena Celis y el seleccionado Sergio Peña estuvieron en coqueteos en las últimas semanas mediante transmisiones en vivo por Instagram y ambos evidenciaron la buena química que tienen. Sin embargo, fue la influencer quien despertó un posible romance.

“A mí me parece un chico super buen onda, es atractivo (…) ¿No lo descartas? No, para nada”, aseguró la también modelo. Esto no le habría gustado para nada a Valery Revello, quien en más de una oportunidad dejó indirectas.