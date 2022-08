Gerard Piqué y su novia Clara Chía Martí están en boca de todos, incluso de la prensa peruana. Las conductoras del programa ‘América Hoy’ comentaron sobre las fotos exclusivas donde aparece el futbolista con la joven de 23 años agarrados de la mano, sin embargo, fue Brunella Horna quien desató la risa de todos con crítica.

El periodista español Omar Suárez se enlazó EN VIVO con el magazine matutino para entrar en detalles también sobre la situación de Shakira y quedó sorprendido por las especulaciones de la pareja de Richard Acuña.

“También confírmame otro tema, Shakira es casi vecina de los padres de Piqué , ¿es verdad que Shakira habría levantado un muro para que no vea a Piqué? ”, dijo dejando en shock a todos en el set.

Con la risa a más no poder, Omar respondió. “ Jajaja, no, el muro ya estaba levantado, pero sí es verdad que están tan cerca que se puede apreciar. Jajaja, pero no ”, acotó.

PIQUÉ Y SU NUEVA NOVIA SE LUCEN JUNTOS

Cuando pensaban que Gerard Piqué no iba a exponerse más con su nueva novia Clara Chía Martí se equivocaron. La revista internacional ¡Hola! publicó la mañana de este miércoles 24 de agosto la portada de su nueva edición con las imágenes exclusivas del jugador del FC Barcelona y la joven de 23 años asistiendo juntos a una boda en Costa Brava, en España.

Piqué y su nueva novia Clara Chía ya no se esconden más. Foto: Revisa Hola.

