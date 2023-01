La vedette Deysi Araujo aplaudió la reciente canción que la Shakira dedicó a Gerard Piqué, y señaló que la colombiana la representa porque se ha mostrado como toda una mujer empoderada tras sufrir la infidelidad del exfutbolista. Además, cuenta que también en el pasado le pusieron los ‘cachos’ y vivió los momentos más duros de su vida.

“La canción de Shakira está buenísima, ahora la amo más, me representa, le ha dado en la yugular a Piqué. Shakira ha demostrado que es una mujer madura y empoderada; pues se la ha visto muy fuerte en el video y es una respuesta válida después de todo lo que ha tenido que sufrir con la infidelidad que sufrió”, comentó Deysi Araujo.

Además, Deysi señala que ahora Gerard Piqué debe estar arrepentido de todo lo que ha hecho; pues Shakira siempre fue una mujer trabajadora, leal y compañera en toda su carrera deportiva.

“Ese chico debe estar más que arrepentido porque ha perdido a una gran mujer, trabajadora, inteligente... y todo por una calentura. Pero como dice la canción, ahora ya no se llora por un hombre que no vale la pena, sino se factura. De todo lo malo siempre hay que buscar las cosas positivas, pues en la vida todo se supera. En el pasado me ha tocado vivir momentos muy duros porque también he sido engañada, pero se aprende a voltear la página”, agregó.

ACONSEJA A JEFFERSON FARFÁN

Hace unas semanas, la vedette Deysi Araujo contó que el futbolista Jefferson Farfán hizo bien al anunciar su retiro del fútbol, pues siempre hay que cerrar ciclos en la vida y ahora debe dar paso a los jóvenes. Además, espera que ahora pueda sentar cabeza y formar una familia.

“Nadie duda que Jefferson Farfán ha dado muchas alegrías al fútbol peruano pero no ha podido recuperarse bien de sus lesiones; pero se va de las canchas siendo uno de los grandes futbolistas del país. Todos vamos a recordar que marcó el golazo que nos dio la clasificación al Mundial de Rusia”, contó Deysi Araujo.

“Yo decidí colgar las tangas hace un tiempo pero el público me reclama y he hecho algunos shows, es muy difícil dejar atrás toda una vida”, contó.

Además, espera que ahora pueda dedicarle más tiempo a su vida personal y pueda encontrar una buena mujer y formar un hogar.

“Él es un buen hijo y buen padre, pero creo que es momento de que encuentre una buena mujer y forme un hogar, es momento de sentar cabeza. Siempre su vida privada ha estado en el ojo de la tormenta y ha vivido malos episodios; así que ahora espero que le vaya mucho mejor en lo sentimental”, agregó.

Aunque cuenta que le costará tiempo para poder aceptar que dejó el fútbol de manera profesional, pues para ella también es difícil colgar las plumas y lentejuelas.

TE PUEDE INTERESAR:

‘Peluchín’ trolea a Samahara Lobatón:”¿Así se quedará tu boca o está hinchada?”

Rafael Fernández entierra a Karla Tarazona y confirma romance con aeromoza

Jessica Newton preocupada por vestuario de Alessia en Miss Universo: “¿Se rompieron o lo rompieron?” | VIDEO