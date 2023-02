Jordi Martín salió al frente a desmentir los rumores que indican que Clara Chía había ingresado de urgencia a un centro clínico de Barcelona por una crisis de ansiedad desatada por el impacto que se generó con el “Music Sessions #53″, tema que lanzaron Shakira y Bizarrap.

Frente a estos rumores, el paparazzi Jordi Martin, quien le ha seguido los pasos a la barranquillera, a su expareja y a la nueva pareja de Gerard Piqué, aseguró que captó de muy buen ánimo a Clara.

“La vi sonriendo y feliz. Sabe que tengo una información que están intentando callar ella y su novio, y en breve la soltaré. Que se hubiera pensado antes meterse dentro de una familia. El karma Clarita”, manifestó el fiel seguidor de Shakira en el programa “El Gordo y la Flaca”.

Pero no todo quedó ahí, pues en su storie de Instagram compartió un mensaje en el que dejó entrever que, en realidad, la crisis de Clara no fue por culpa de Shakira, sino por una supuesta nueva infidelidad de Gerard Piqué.

“La crisis de ansiedad no viene por la canción... Hay otro motivo de peso, pero no culpabilicen a Shakira de algo que ella no tiene nada que ver. ¿Será que Clara descubrió algo?, próximamente la madre de todas las bombas” , escribió Jordi en historias de Instagram.





¿Cuál fue el desplante que le hizo uno de los hijos de Shakira a Piqué?

Gerard Piqué no se ha librado de la polémica de las últimas semanas, acrecentada con el lanzamiento del ‘Music Sessions #53′ de su expareja Shakira con el productor argentino Bizarrap, en la cual se lanzan varias puyas contra su actual novia Clara Chía Martí y él.

No obstante, todo ello no podría causar más dolor en el exfutbolista que el gesto de uno de los hijos que tuvo con la colombiana. Según la prensa de España, el hoy empresario sufrió un desplante por parte de sus herederos.

Todo ocurrió cuando Gerard Piqué llegó en su camioneta para recoger a sus hijos. El día tranquilo del español terminó cuando su vehículo fue advertido por la prensa. En ese momento Milan subió al auto, mientras que Sasha lo hizo minutos después.

Fue cuando Piqué saludó a Sasha -el más pequeño de sus hijos- que ocurrió el gesto. Y es que al momento de recibir el beso de su padre, el niño se limpió la cara automáticamente, lo que ha sido interpretado por la prensa española como una claro rechazo.

Luego de la acción de Sasha, Piqué emprendió la marcha de su camioneta con visible fastidio, aunque los fanáticos de Shakira señalaron en redes sociales que se lo tiene merecido.