Shakira y el productor argentino Bizarrap causaron revuelo tras el estreno de “Bzrp. Music Session #53″ el miércoles 11 de enero. El nuevo tema se convirtió rápidamente en tendencia y generó más de una reacción, y una que no pasó desapercibida fue la del streamer español Ibai Llanos, amigo y socio de Gerard Piqué.

A través de su canal de YouTube, Ibai mostró cuál fue su reacción al ver el videoclip del nuevo tema que se ha convertido en tendencia mundial con tan solo 12 horas desde su lanzamiento

En un inicio, Ibai se muestra bastante a gusto con el ritmo de la canción. “Tiene flow”, “tiene rollo” y “beef”, es lo primero que se le escucha decir.

Sin embargo, sus expresiones de asombro se evidencian cuando va escuchando la letra. “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda; te creíste que me heriste y me volviste más dura; las mujeres ya no lloran… las mujeres facturan”, ante esa parte de la canción, Ibai no duda en reaccionar con un: “Nooooooooooooo” , para luego añadir: “¿Qué es esto, qué es esta barbaridad? Es un temazo en verdad”.

Pero no todo queda ahí, pues también se refiera a la parte en la que la canción de Shakira haría referencia a Clara Chía, la actual pareja de Piqué. “Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena; tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú, pa’ tipos como tú; a ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú”. E Ibai, al escuchar esto, abre los ojos y solo termina exclamando: “¡Ostias!”

En la siguiente parte de la canción, Ibai no se contiene y dice: “¡Madre de mi puta vida, madre de mi puta vida! Y decíamos que si iba a ser ‘beef’… Me cago en la (…) que me trajo al mundo”.

El streamer repite constantemente “es un temazo, la verdad”, mientras no puede contener la risa y disfruta de la canción de Shakira.

“Ya chau. Ja, ja, ja. Y decíamos al inicio del video, ‘oye tirará beef, no saquemos conclusiones tan rápido’. Descanse en paz, Gerard Piqué”, fue lo único que atinó a decir casi al final. “Es verdad que no es comercial, porque esto es dar a una persona ostias: pum, pam, pim. Es toda la canción, total indirecta. Lo digo de verdad, no es por sobre reaccionar, está guapo. Madre de Dios, de mi vida y de mi corazón. (…) Estoy flipando, yo no me lo esperaba así”.

Rebeca Escribens celebra la canción de Shakira

Rebeca Escribens no fue ajena a la nueva canción de Shakira y Bizarrap y al iniciar su bloque de América Espectáculos comentó sobre el tema, el cual tiene más de una indirecta a Gerard Piqué y Clara Chía tras un escandaloso episodio de infidelidad.

Para la conductora de TV, el futbolista tiene bien merecido lo que le está pasando. “Seguro estás relamiéndote los dedos con esa canción que estoy escuchando. No hay nada que hacer, si el pata te saca la vuelta, lo revuelcas a nivel mundial como lo ha hecho Shakira, que esta rompiendo con reproducciones”, dijo.

Además, la popular ‘Rebe’ recomendó a sus televidentes buscar en YouTube la letra de la canción de la colombiana para entender el fuerte mensaje que envía.