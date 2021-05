Samuel González, El Shamuco, se ha convertido en uno de los personajes más populares de YouTube en las últimas semanas. Ahora con su propio canal y miles seguidores en las redes sociales, este joven youtuber y tiktoker conversó con Trome sobre cuales son sus sueños y planes con su nuevo canal y su sencillez, que lo ha hecho ganar mucha popularidad en las redes sociales. También nos contó sobre su salida del equipo de La Uchulú y la posibilidad de grabar un último capítulo de despedida, para que sus seguidores conozcan el final de ‘su historia’.

¿Shamuco cuéntanos cómo te inicias en el mundo de los videos y YouTube?

Todo comenzó cuando atravesaba por una fuerte depresión por el fallecimiento de mi papá y ahí coincidí con la Uchulú. Yo ya lo conocía de unos cinco años antes; pero volvimos a coincidir y me invitó a formar parte de su equipo cuando recién tenía 15 días de grabar sola y desde ese entonces comenzamos a hacer videos hasta que decidimos tomar caminos diferentes.

¿Pero tú antes pensabas actuar? ¿Te gustaba la actuación, de repente en el colegio actuabas o no tenías experiencia?

Hace unos tres años había creado un canal de YouTube para realizar temas de viaje; pero no me dio el tiempo, entre a estudiar y lo dejé, pero sí me gustaba desde antes grabar videos.

¿Cómo estás viviendo estos días que se ha incrementado tu popularidad?

Pues la verdad lo tomo con mucha calma, agradezco a las personas que me apoyan. Son un pilar fundamental para seguir adelante.

¿Y cuáles son tus planes, ahora que tienes tu canal propio, el Shamuco?

Yo había creado un canal aparte (el de los viajes), el del Shamuco tiene como un año y los planes que tengo son seguir trabajando para que el canal crezca y con el apoyo de todas las personas que me siguen, lo voy a lograr.

También muestras un poco de la geografía de Pucallpa y sirve para promover el turismo...

Pucallpa tiene lugares turísticos muy bonitos, pero por el tema de la pandemia restringe un poco llegar a estos lugares para poder grabar divertidos videos, y que de esta forma la gente conozca un poco más de esta hermosa región; pero ni bien termine todo esto (la pandemia) vamos a seguir trabajando con más fuerza.

¿Qué es lo primero que va a hacer el Shamuco cuando todo vuelva a la normalidad?

Pues seguir trabajando, meterle más ganas, sacar muchos videos con mucho más producción y mejorar cada día.

EL SHAMUCO SOBRE SU SALIDA DEL EQUIPO DE LA UCHULÚ

En el Reventonazo de la Chola se comentó la posibilidad de grabar una despedida con la Uchulú y tú comentaste que tenías algunos puntos que aclarar...

En el Reventonazo nos dieron una propuesta de grabar un último video del final de mi historia con la Uchulú, lo cual acepté con mucho gusto, debido a que las personas se merecen una explicación. Nuestros fans se merecen una explicación del porque se termina nuestra historia y con el respeto que se merecen, se debería haber grabado ese video; pero por percances no se pudo grabar. Aún está en planes. Sí se va a grabar, pero en otra fecha.

¿La Uchulú contó que decidieron tomar caminos diferentes; pero cuál es tu versión.? ¿Por qué se separaron si hacían una dupla exitosa?

La verdad no me informaron de mi salida, simplemente ‘lo dejamos ahí', pues respeté esa decisión. No pregunté las razones por la cual me pusieron de lado; pero no importa. Creo que hoy en día me he ganado, con mucho esfuerzo y mucha dedicación, un amplío público y es por ellos que no me rindo, es por ellos que sigo día a día y es por ellos que voy a seguir mejorando.

Cuéntanos como es el proceso de realizar tus videos, quienes te ayudan...

Actualmente estoy trabajando con tres personas, Axel que es el camarógrafo y editor, otro es Jacob que nos ayuda y nos da ideas. Nuestro día a día es escribir guiones, ver ideas, grabarlas, editarlas y publicarlas. Es un circulo, escribir, grabar y editar, volver a escribir, volver a grabar.

El personaje de La Tacacha también se está haciendo conocido y hasta está brindando entrevistas...

(Risas) Me había olvidado de La Tacachita, sí en mis videos está saliendo, decidimos ambos apoyarnos y darnos la mano para seguir creciendo.

LOS SUEÑOS DEL SHAMUCO

En uno de tus videos comentaste que querías ser fiscal, cuéntanos cómo está eso...

Desde pequeño tenía esa ilusión, y aún lo sigo siendo, quiero ser abogado y fiscal. Sé que si me lo propongo lo puedo lograr, para el estudio no hay edad.

¿Qué es lo que más te gusta de esta nueva fama?

Lo que más me gusta es que recibo el apoyo de mucha gente, creo que todo esto es una especie de trampolín para lograr muchos objetivos, lograr muchos sueños.

¿ Y algo que no te gusta de esta popularidad?

La verdad no, lo tomo con mucha tranquilidad. Si alguien se me acerca y me pide una foto, con mucho gusto lo haría, si me piden un saludo, con mucho gusto. ¿Por qué no lo haría si me debo a la gente? Prácticamente yo trabajo para ellos y lo hago con mucho amor.

¿Y cuándo termine la pandemia del coronavirus, tienes planeado a hacer presentaciones?

La verdad yo tengo un pánico escénico tremendo, pero día a día trató de ir mejorando, de desenvolverme mejor delante el público y quizás más adelante cuando todo esto termine y se vuelvan a hacer fiestas, pues con mucho gusto lo haría.

¿Y como te sientes con el cariño del público, no solo de Perú, sino del extranjero, desde España o Argentina?

La verdad que es una emoción tan grande que no te lo pudiera describir, porque jamás en mi vida habría pensado que personas desde otros países, desde tan lejos, me pudieran mandar mensajes tan bonitos y es una emoción muy intensa, es única la verdad.

¿Y dónde crees tu que radica el éxito, tanto tuyo como de La Uchulú?

La verdad creo que la trasparencia que tenemos ambos personajes, la transparencia, la humildad, la sencillez, esas cosas

Invita a la gente que te siga a tus redes sociales, en Facebook, YouTube y otras.

Invito a todas las personitas a seguirme en Facebook, en Youtube, en Instagram, en TikTok en Twitter donde estoy como El Shamuco y les quiero decir que no se rindan a pesar de las dificultades, de los obstáculos que pueda haber en la vida, con trabajo con dedicación, todos los sueños se pueden lograr.