La cantante Shantall reflexiona esta Semana Santa sobre su canción ‘Ten piedad’, que es una oración a Dios. Afirma que este tema llegó a su vida en un momento divino y tiene una conexión especial con el Señor.

“‘Ten Piedad’ es una oración que escribió Eva Ayllón, producida por el ‘Viejo’ Rodríguez y yo feliz de cantarla porque es algo que todos sentimos y decimos ‘Ten piedad, señor’. Es un mensaje de aliento, me encanta cantarle a Diosito”, afirmó.

Es una oración que nos hace mucha falta en estos tiempos.

Nos hacen falta ánimos, estamos tristes por tanta gente muriéndose, perdiendo su trabajo, que no encuentra su propósito en la vida. Entonces, es muy importante ayudar a la gente a tener fe, esperanza.

¿Cómo te ayudó a ti está canción?

Mi papá falleció y esta canción vino a mí meses después. Es la primera canción que grabé y tuve la fuerza de hacerla porque mi papá murió de cáncer. Sin embargo, por esto de que mucha gente está muriendo de Covid, no pudimos darle un entierro normal. Todas esas cosas fueron fuertes y una se tiene que adaptar. Esta canción, para mí, llegó en un momento divino, no solo me ayudó con lo que estaba pasando sino que me dio aliento y por eso ahora estoy viviendo mis sueños.

¿Cuáles son esos sueños?

Lo mejor que me pudo pasar es el ‘Club Di voz’, que son mis talleres de canto, pero ahora también pensamos en el bienestar de la gente, en el alma, el corazón, estar bien, feliz. Entonces con los niños, jóvenes y ahora con los adultos nos damos un tiempo para que hablemos de lo que nos está pasando alrededor. Gracias a esta comunidad he podido sanar y juntos estamos sanando a otras personas, niños y adolescentes a través de la música.

Eres de las personas que siempre van a la iglesia.

La iglesia está en ti, en tu cuerpo. Aliméntate bien, cuídate y que tu cuerpo sea tu templo. Únete con una o 2 personas a orarle a Dios y no hay problema. Dios escucha nuestros corazones.

¿Cómo es tu conexión con Dios?

Yo soy muy espiritual, pero no congrego, no tengo una religión. Yo me bauticé, me sumergí en agua como cristiana a los 16 años. Pero en Toronto (Canadá) tuve la oportunidad de conocer a una amiga que su papa era pastor de una iglesia Pentecostal y era muy estricto. Ahí empecé a cantarle bastante a Dios, pero no me dejaban cantar en al altar porque interpretaba otro tipo de canciones a los 16 años. Eso me pareció muy chocante y encontré una vida más espiritual sin régimen, sin alguien me diga que no puedo hacer, solo Dios me puede juzgar y él tiene un propósito para mí. No siempre voy a tener que cantar ‘Jesús te amo’, puedo interpretar temas que digan ‘Me muero, no puedo vivir’ porque Dios me dio ese mensaje para alguien que lo necesita. Nadie me puede juzgar, porque todo lo hago de la mano de Dios.

Te nutres de la palabra de Dios.

Leo la Biblia, los pasajes todos los días para alimentarme, conectarme con Dios.